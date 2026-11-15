Roma, Gasperini non risponde a Sabatini: ha dato mandato ai suoi legali per tutelarsi. Poi le scuse dell'ex ds

"Gasperini ha spintonato Massara davanti alla squadra. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni". Le parole a QN di Walter Sabatini hanno fatto molto rumore, ma il tecnico dei giallorossi non replicherà alle dichiarazioni dell'ex direttore sportivo della Roma. Gasperini ha infatti fatto sapere tramite il Club che non intende rispondere né ora né in futuro a domande sull'argomento e ha dato mandato ai suoi legali per tutelarsi. Lo stesso Sabatini si è poi scusato sul suo profilo Instagram: "Nel corso di un'intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, Lo straniero di Albert Camus, ho fatto riferimento a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma - si legge nel post - Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto nei temi affrontati dal romanzo, nel tentativo di esplorare le affinità e i comportamenti del protagonista dell'opera, nei quali mi riconosco inesorabilmente. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che

possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole".