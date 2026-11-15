Baldini avverte la sua Under 21: "Bisogna mantenere la costanza nel gioco"

"Bisogna mantenere la costanza nel tempo sull'espressione del gioco. I ragazzi sono stati fantastici, hanno fatto delle grandi partite, questo anche quando abbiamo perso in Polonia. Sono speciali, in campo riescono a leggere le situazioni come fossero dei veterani. Vogliamo essere una squadra propositiva che vuol sempre vincere". Queste le parole del commissario tecnico dell'Under 21 dell'Italia Silvio Baldini nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Belgio, in programma domani a Livorno. "Il mio obiettivo - ha aggiunto Baldini - era di portare il livello molto vicino alla nazionale maggiore in modo da avere una squadra A e una squadra B e credo che ci stiamo riuscendo".