Baldini avverte la sua Under 21: "Bisogna mantenere la costanza nel gioco"

15 Nov 2026 - 19:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Bisogna mantenere la costanza nel tempo sull'espressione del gioco. I ragazzi sono stati fantastici, hanno fatto delle grandi partite, questo anche quando abbiamo perso in Polonia. Sono speciali, in campo riescono a leggere le situazioni come fossero dei veterani. Vogliamo essere una squadra propositiva che vuol sempre vincere". Queste le parole del commissario tecnico dell'Under 21 dell'Italia Silvio Baldini nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Belgio, in programma domani a Livorno. "Il mio obiettivo - ha aggiunto Baldini - era di portare il livello molto vicino alla nazionale maggiore in modo da avere una squadra A e una squadra B e credo che ci stiamo riuscendo".

Ultimi video

01:44
La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

01:29
Dybala, oggi sono 33! Poi rinnovo e Parma

Dybala, oggi sono 33! Poi rinnovo e Parma

01:37
Juve, emergenza continua e mistero Yildiz

Juve, emergenza continua e mistero Yildiz

01:38
Inter, 9 partite per un grande finale di 2026

Inter, 9 partite per un grande finale di 2026

00:13
MCH YILDIZ ATP FINALS TORINO MCH

Anche Yildiz alle Nitto Atp Finals

00:53
MCH NAZIONALE ALL'HEYSEL PIU AMPIA 14/11 MCH

La Nazionale rende omaggio alle vittime dell'Heysel

01:34
DICH SCALVINI ONE-TO-ONE 14/11 DICH

Scalvini: "Partita importante per la qualificazione, ci siamo preparati al meglio"

01:19
DICH MANCINI ONE-TO-ONE 14/11 DICH

Mancini: "Dobbiamo giocare per vincere, questo vogliamo. Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in allenamento""

01:37
MCH WALK AROUND ITALIA A BRUXELLES 14/11 MCH

Walk around degli azzurri a Bruxelles in vista della sfida al Belgio

00:31
Gli ottavi di finale di Coppa Italia: da martedì 1 dicembre

Gli ottavi di finale di Coppa Italia: da martedì 1 dicembre

02:45
MCH ALLENAMENTO RONALDINHO COL RAVENNA 14/11 MCH

Ronaldinho dà spettacolo in allenamento, a Ravenna è già mania

01:35
DICH OTO DE KETELAERE 14/11 SRV

"De Ketelaere: "Proveremo a vincere contro un'Italia forte e consapevole"

01:47
Conceicao e Nico: la Juve recupera gli esterni

Conceicao e Nico: la Juve recupera gli esterni

01:24
Tra infortuni ed Nfl: la sosta piena di Chivu

Tra infortuni ed Nfl: la sosta piena di Chivu

01:58
Milan, parla Gabbia: "Puntare in alto"

Milan, parla Gabbia: "Puntare in alto"

01:44
La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

I più visti di Calcio

ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

DICH MANCINI ONE-TO-ONE 14/11 DICH

Mancini: "Dobbiamo giocare per vincere, questo vogliamo. Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in allenamento""

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

Pio, doppietta da 8. Che bravo Cambiaghi, male Gigio e Seba Esposito

MCH ALLENAMENTO RONALDINHO COL RAVENNA 14/11 MCH

Ronaldinho dà spettacolo in allenamento, a Ravenna è già mania

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:50
Baldini avverte la sua Under 21: "Bisogna mantenere la costanza nel gioco"
19:46
Nations League: le formazioni ufficiali di Belgio-Italia, in attacco novità Pisilli e Koleosho
18:58
Ronaldinho day anche a New York: Ravenna-Forlì in diretta a Time Square
18:29
Ravenna-Forlì, Ronaldinho lascia il campo alla fine del primo tempo
17:45
Nations League: Osmajic e Krstovic trascinano il Montenegro a Cipro