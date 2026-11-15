Nations League: le formazioni ufficiali di Belgio-Italia, in attacco novità Pisilli e Koleosho

15 Nov 2026 - 19:46
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Le formazioni ufficiali di Belgio-Italia, valida per la 6.a giornata di Nations League, in programma alle 20.45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.  Tre novità nell'undici azzurro: in avanti il romanista Pisilli e Kokeosho del Paris Fc ai lati del centravanti Pio Esposito. Parte quindi dalla panchina Dimarco, dato possibile titolare viste l'assenza di Cambiaghi. A centrocampo l'altra novità è Fagioli al posto dell'infortunato Frattesi, con Tonali e Barella. Invariata la difesa con Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori davanti a Donnarumma. Nel Belgio, il tridente offensivo sarà composto dal milanista Moreira, dall'atalantino De Ketelaere e da Doku con De Bruyne schierato come mezzala. L'arbitro è il norvegese Eskas. Agli azzurri basta un pareggio per qualificarsi ai quarti. Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Mancini. Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Lavia, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: Van Bommel.

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