Roma, Sabatini e il retroscena sul rapporto Gasp-Massara: "L'avesse fatto a me lo prendevo a pugni"

Walter Sabatini durissimo contro Gian Piero Gasperini. L'ex direttore sportivo, in un'intervista rilasciata a QN, ha rivelato un retroscena sul rapporto tra l'allenatore della Roma e l’allora ds, Frederick Massara. Alla domanda: "Meglio Gattuso o Gasperini?", Sabatini ha risposto così: "Gasp è bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato davanti alla sqaudra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni".