Roma, Gasperini non può più sbagliare: nemmeno il calendario complicato può essere usato come alibi

Con quest’ultima vittoria, la Roma ha tre punti più dell’anno scorso dopo la trentaduesima giornata. Tanti? Pochi? Dipende da quale angolazione si guarda questa situazione. Se soppesiamo le vittorie che hanno portato questi 57 punti, notiamo che la maggior parte di essere è arrivata contro squadre di media-bassa classifica. Alla Roma manca il carattere che consente di vincere gli scontri diretti, o almeno di giocarli alla pari. La trasferta di Milano contro l’Inter è stata paradigmatica in questo senso: a una prima reazione dignitosa (gol di Lautaro e pari di Mancini) è seguita una seconda non-reazione che ha portato al tracollo. Non a caso, tra gli ultimi ad arrendersi c’è stato quel Malen che in questi ultimi mesi ha tenuto in piedi la squadra, se non da solo, con la collaborazione degli indispensabili: Svilar, Mancini, Wesley, Konè. Quando due o tre di questi mancano contemporaneamente, la Roma non ha la cifra tecnica e la personalità per reggere l’urto, considerando anche che l’altro giocatore di livello internazionale, Paulo Dybala, è stato pochissimo a disposizione.