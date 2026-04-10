Pisa, Hiljemark: "In A non si possono regalare due gol. Ma ai miei dico di non mollare"

10 Apr 2026 - 23:39
© IPA

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Una partita nata male e finita peggio. Il Pisa esce con le ossa rotte dall'Olimpico e, soprattutto, con un'altra sconfitta che complica ancora di più la classifica dei toscani. Il tecnico Oscar Hiljemark ha analizzato così il 3-0 incassato dalla Roma: "Partita molto difficile, contro un avversario fortissimo. Io sono orgoglioso della mia squadra, loro hanno fatto 3 tiri e 3 gol, quindi posso essere contento. Ai miei ragazzi dico di non mollare, di continuare a crederci perché le qualità dimostrate sono importanti. Però dopo due occasioni eravamo già sotto di due gol, questo deve farci riflettere". 

Il passivo forse è ingeneroso per i nerazzurri che hanno avuto anche buone occasini per riaprie la partita: "Il calcio è questo, è fatto di risultati. Se giochi male e poi vinci 1-0 sono più contento rispetto a quando giochi bene ma perdi. Io voglio vincere, non sono qui per perdere tutte le partite; il risultato è un disastro attualmente, quindi è importante fare le prestazioni ed esprimerci bene. Ma voglio vincere". 

Nonostante la salvezza sia sempre più un miraggio, Hiljemark insiste sulla crescita che vuole vedere dai suoi: "Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto realizzativo, creare occasioni da gol e segnare. Se poi sei in Serie A devi sapere che non ti puoi permettere questi errori, perché abbiamo regalato due gol. Fino alla fine la squadra ha comunque gestito bene la palla, ma è normale che se non vinci mai, la classifica si complica". 

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