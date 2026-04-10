Pisa, Hiljemark: "In A non si possono regalare due gol. Ma ai miei dico di non mollare"

Il passivo forse è ingeneroso per i nerazzurri che hanno avuto anche buone occasini per riaprie la partita: "Il calcio è questo, è fatto di risultati. Se giochi male e poi vinci 1-0 sono più contento rispetto a quando giochi bene ma perdi. Io voglio vincere, non sono qui per perdere tutte le partite; il risultato è un disastro attualmente, quindi è importante fare le prestazioni ed esprimerci bene. Ma voglio vincere".