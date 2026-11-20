L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, prevede che Bukayo Saka rimarrà fuori gioco per altre quattro settimane a causa dell'infortunio alla coscia che ha già tenuto l'esterno della nazionale inglese lontano dai campi per un mese. Saka ha riportato questo nuovo infortunio nelle fasi iniziali della partita di Champions League contro il Bayern Monaco, il 21 ottobre; dopo aver effettuato un passaggio, si è toccato la coscia sinistra. Arteta ha riferito che il giocatore è stato sottoposto a ulteriori esami e ha dichiarato: "Sembra che si tratti di un infortunio da otto settimane, più o meno; quindi, al momento, ne mancano ancora quattro". Il difensore centrale francese William Saliba ha disputato due partite di allenamento ed è in buone condizioni per tornare a giocare, dopo un'assenza che durava dai Mondiali.