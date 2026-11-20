Intervento chirurgico al menisco e uno stop di diversi mesi lontano dai campi di calcio per l'attaccante dell'Italia U21 e del Borussia Dortmund, Samuele Inacio. Lo ha annunciato lo stesso club tedesco.
Il calciatore azzurro si era infortunato durante la partita della nazionale italiana Under 21 contro il Belgio all'inizio di questa settimana. "Il calciatore 18enne non sarà disponibile per il Borussia Dortmund per diversi mesi", scrive la società.
"Questo infortunio è frustrante, soprattutto per Samu, ma anche per il Borussia Dortmund. Daremo a Samu il nostro pieno sostegno nei prossimi mesi in modo che possa riprendersi completamente", ha sottolineato con amarezza e irritazione il direttore sportivo Ole Book.