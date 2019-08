Buona prestazione della Roma nella Mabel Green Cup contro il Real Madrid. I giallorossi pareggiano 2-2 prima di vincere 7-6 dopo i calci di rigore. "È stata una grande notte - ha detto il tecnico Fonseca al termine del match - una bella partita giocata da entrambe le squadre. Abbiamo giocato un primo tempo a buon ritmo, abbiamo creato grandi opportunità, forse abbiamo capitalizzato meno di quanto creato ma il risultato non è importante. Era importante verificare la tenuta dei miei giocatori contro avversari come il Real e provare le idee per il futuro. Dzeko? È lo stesso che vedo dal primo giorno in cui sono arrivato, ha lavorato sempre in modo molto professionale e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Ha fatto una prestazione importante contro il Real. È un giocatore di grandissimo valore e su questo non ci sono dubbi".