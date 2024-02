Roma, De Rossi: "Mi piace vincere soffrendo"

ROMA

Il tecnico: "Era una partita da dover 'uccidere'". Dybala esulta: "Tripletta che volevo da tempo. Futuro? Mi godo il presente"

Roma, i tifosi scherzano sulla spia del Torino a Trigoria: "Orecchio spione" "Il Torino non ha mollato, abbiamo sofferto fino alla fine, mi piace vincere le partite soffrendo fino alla fine, ma questa era una partita da dover 'uccidere'. Potevamo gestirla meglio fino alla fine". Così a Dazn l'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, dopo la vittoria contro il Torino. "Sapevamo che sarebbe stata dura - ha aggiunto DDR -, però penso che abbiamo fatto anche delle cose buone. Il gol del pareggio avrebbe ammazzato chiunque. Smalling? Sono contento, è un ragazzo eccezionale, un grandissimo professionista. Lukaku? È entrato alla grande come solo lui sa fare. Mi è piaciuto anche Azmoun ma in quel momento uomo a uomo ci lasciavano tantissimo campo e avevo bisogno di uno

come Lukaku, che sapesse tenere palla e sfruttare l'uno contro uno. Brighton? Temo una squadra forte con una rosa equilibrata e un allenatore che per me rimane uno dei più forti in Italia e in Europa. Noi non abbiamo nulla da temere. Il Brighton mi leverà qualche notte di sonno, ma anche Roberto (De Zerbi, ndr) non sarà felicissimo di questo sorteggio".

Infine una battuta sulla spy story della vigilia: "Ivan Juric mi ha aperto le porte dei suoi allenamenti quando ho iniziato a fare questo lavoro, ho un buon rapporto con lui e con il presidente Cairo. Ho rispetto di loro e per il Torino, per questo preferirei parlare di altro".

DYBALA: "UNA TRIPLETTA CHE VOLEVO FORTEMENTE. NON SO COSA MI PROSPETTI IL FUTURO"

"Era un po che volevo fare una tripletta. La volevo già contro il Cagliari, ma è arrivata ed è servita per vincere. Era un momento difficile della partita: il Torino ci stava creando pericoli e la partita poteva evolversi in tutti i modi. Ho calciato e sono andato a festeggiare coi tifosi, ai quali devo un enorme grazie". Così Paulo Dybala a Dazn dopo i tre gol rifilati al Torino: "Io voglio sempre vincere qualche trofeo - ha aggiunto la Joya - Ovviamente il percorso in Europa League è ancora lungo, ma noi sappiamo quali siano i nostri obiettivi e lavoriamo ogni giorno per andarli a prendere. Quando arrivai qui dissi che mi sembrava una vita che ero qui. Il futuro non so cosa mi prospetti, ma sicuramente mi godo il presente".

