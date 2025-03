Sette vittorie di fila e il quarto posto distante solo quattro punti. La Roma dopo il successo di Lecce continua nell'ottimo momento di forma: "Questo successo pesa tantissimo, se non vinci queste partite non arrivi a giocarti altri traguardi. Se qualche mese fa mi avessero detto che saremmo stati qui ora a giocarci la Champions ci avrei messo la firma - ha commentato Cristante a fine partita -. Ancora non abbiamo fatto niente, ma siamo contenti di essere almeno qui a giocarcela".