Zeki Celik non ce la fa. La lesione di primo grado riportata dopo la gara d'andata con l'Athletic ha messo ko il giocatore turco che questa mattina era assente durante la rifinitura in vista del ritorno di Europa League di domani. Il calciatore dunque non sarà convocato. Regolarmente in gruppo, invece, Paulo Dybala che alle 19 parlerà anche in conferenza stampa insieme a Ranieri da Bilbao.