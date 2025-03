Caso plusvalenze: la Procura Federale apre un fascicolo d'indagine sulla Roma

A questo punto non è scontato che vi sia il deferimento della squadra giallorossa visto che, come già accaduto nel processo del 2022 che vide coinvolti fra gli altri Juventus, Genoa, Parma e Sampdoria, i club vennero assolti sia in primo che in secondo grado perché il valore attribuito a un calciatore sarebbe relativo. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, per dimostrare il dolo sarebbe quindi necessario dimostrare l'intenzionalità di gonfiare i valori in bilancio con prove certe come intercettazioni, sequestri di documenti o confessioni. Aspetti che non vanno esclusi, ma di cui si potrà aver più certezza alla chiusura delle indagini prevista per la fine di aprile.