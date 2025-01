Plusvalenze Roma, chiesto il rinvio a giudizio per Pallotta e la dirigenza

Finisce in tribunale il caso delle plusvalenze della Roma. Come scrive il Corriere della Sera, la Procura ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per James Pallotta, ex presidente del club, e per altri cinque ex dirigenti giallorossi. Sotto processo, su richiesta del pm Renata Cerasa, potrebbero finire anche Umberto Gandini, amministratore delegato fino al 2018; Guido Fienga, amministratore delegato entrato in carica nel 2019 e rimasto alla Roma fino al 2021; Mauro Baldissoni, per il ruolo di direttore generale e vice presidente esecutivo; Francesco Malknecht, dirigente redattore dei bilanci; Giorgio Francia, dirigente preposto alla redazione della contabilità. Per tutti l'accusa è quella di falso in bilancio e violazione del testo unico dell’intermediazione finanziaria, reati che sarebbero stati riscontrati in cinque operazioni di mercato. I Friedkin, attuali proprietari della Roma e inizialmente indagati, sono estranei alla vicenda e per loro è stata chiesta l'archiviazione.