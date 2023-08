Ruolo inedito

La leggenda giallorossa potrebbe vestire simbolicamente i panni di tecnico viste le numerose assenze per squalifica

© italyphotopress Bruno Conti allenatore della Roma. Da sempre un sogno per i tifosi, questa volta potrebbe diventare realtà anche se per un giorno. Il campione del mondo 1982, infatti, potrebbe ricoprire il ruolo di guida tecnica a causa delle squalifiche di Mourinho, Foti e 2 collaboratori. Non sarebbe la prima volta: Conti allenò la Roma per tre mesi nel 2005, da marzo a maggio, dopo l'addio di Luigi Del Neri. Potrebbe essere una scelta simbolica ma non solo, anche legata all'esperienza che l'attuale coordinatore del settore giovanile giallorosso ha maturato a bordo campo.

Conti è in possesso del patentino di prima categoria. Una presenza per dare 'anima' alla squadra, ma anche formale, perché poi di fatto a dirigere i giallorossi sarà il preparatore atletico Stefano Rapetti, come successo per tutta la preparazione estiva dove Mourinho, sapendo della sua squalifica, ha "allenato" anche il suo collaboratore a prendere il suo posto.