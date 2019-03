ROMA, BALDISSONI: "LO STADIO E' UN DIRITTO ACQUISITO"

20/03/2019

"Sullo stadio della Roma non ci possono e non ci devono essere dubbi. Non è una aspettativa, ma è un diritto acquisito a vederlo realizzato nel più breve tempo possibile". Cosi' Mauro Baldissoni, vicepresidente della Roma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare le ultime vicende giudiziarie che ruotano intorno al progetto dello stadio del club giallorosso. "Chi amministra la città ha delle responsabilità nel vedere realizzato questo progetto, anche perché un investimento da più di un miliardo di euro deve essere una priorità per la città e per tutto il Paese".