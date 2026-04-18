Roma-Atalanta, le pagelle: tra Carnesecchi e Malen un duello da doppio 7, Hermoso sbaglia ma poi...

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Raspadori si sacrifica ed esce con la lingua fuori, Soulè finalmente fa vedere qualche colpo di classedi Enzo Palladini
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ROMA
Svilar 6,5 - Ha il grande merito di salvare la Roma dal crollo sullo 0-1, con una grande parata su Ederson.
Mancini 6 - Viene da infortunio e sa di non poter forzare più di tanto, ma già la sua presenza in campo è importante per la squadra.
Dal 15' st Ghilardi 6 - Entra pericolosamente senza riscaldamento ma non ne viene condizionato. Subito attento nelle chiusure.
Ndicka 5,5- L'incarico è quello di marcare Krstovic che dopo dodici minuti segna il gol dell'1-0. Da centrale nella difesa a tre non sempre dà il massimo di sè stesso.
Hermoso 6,5 - Le sue prime due uscite dall'area fanno infuriare Gasperini, anche perché la seconda porta al gol dell'1-0 di Krstovic. Serata di distrazioni ma anche di imprese, perché in chiusura di primo tempo si fa perdonare segnando il gol dell'1-1 al volo. Di testa la prende spesso, quasi sempre, e scheggia anche una traversa.
Celik 6 - Con il suo podismo intelligente alla fine si guadagna sempre la pagnotta, anche se qualche volta Zappacosta lo fa soffrire non poco.
Cristante 6 - Perde il contrasto con De Roon che porta all'1-0 per l'Atalanta, ma non è il principale colpevole. Poi prende in mano la squadra e la aiuta a reagire.
El Aynaoui 5,5 - In fase offensiva il suo contributo è anche positivo, il problema (serio) deriva da qualche scelta sbagliata in fase di non possesso.
Dal 15' st Pisilli 5,5 - Si mette al fianco del capitano e cerca di dargli una mano con il solito impegno. Però commette un errore abbastanza grave a centrocampo che gli costa un cartellino giallo ma poteva andare peggio.
Rensch 6 - Sulla sinistra fa quello che può non essendo uno specialista del ruolo, ma ha il merito di fornire di testa l'assist a Hermoso per il gol dell'1-1.
Dal 32' st Tsimikas sv.
Soulè 6,5 - Finalmente ispirato, forse comincia a sentire il profumo di Mondiale e spera in una convocazione. Per i primi venti minuti la Roma in attacco vive esclusivamente sulle sue iniziative. Poi va un po' a intermittenza ma sempre con buone idee.
Dal 26' st Robinio Vaz 6 - Si vede subito che può essere pericoloso, forse i minuti a disposizione sono troppo pochi.
El Shaarawy 6 - Scintille di talento dei vecchi tempi, con qualche gioco di gambe che illude un assist per un quasi-gol di Malen.
Dal 15' st Venturino 6 - La sua vivacità porta immediatamente beneficio alla squadra, che trova spunti offensivi diversi.
Malen 7 - Non si tira mai indietro, nè quando si tratta di lottare contro i difensori, nè quando la palla la prende lui e la vuole portare in porta da solo. Come sempre tra i segni "più" della squadra c'è l'olandese, che entra praticamente in tutte le occasioni da gol.
Allenatore Gasperini 6 - Non aveva molte possibilità di scelta, ha schierato la formazione più logica.
ATALANTA
Carnesecchi 7 - Il riscaldamento è una parata non semplicissima su Soulè, poi c'è un capolavoro su Malen a cui fa seguito lungo duello con l'olandese.
Scalvini 6 - Senza punti di riferimento precisi, gioca di posizione e spesso fa la cosa giusta.
Dal 1' st Kossounou 6 - Si mette lì a far valere i suoi muscoli, senza avventurarsi in iniziative strane.
Djimsiti 6 - Marcare Malen non è un lavoro semplice, ma la colonna della difesa atalantina non è uno che si fa spaventare,
Kolasinac 5 - Va in evidente difficoltà contro Soulè, perché l'argentino ha un passo diverso e perché non è lui l'uomo giusto per marcarlo.
Dal 1' st Ahanor 6 - Più mobile e agile rispetto al compagno che ha sostituito, approfitta anche di un calo di Soulè.
Bellanova 5 - Molto timido nelle sue avanzate, anche perché dalla sua parte c'è Rensch che gli lascia un po' di spazio. Molti errori di posizionamento e di esecuzione.
Dal 9' st Bernasconi 6,5 - Subito in partita, padrone della fascia come quasi sempre accade, abile nel ribaltare le azioni da difensive a offensive.
De Roon 6,5 - Il solito cacciatore spietato di palloni, uno dei quali è quello che porta al gol dell'1-0 per la sua squadra.
Ederson 6,5 - Non si ferma mai ed è sempre più chiaro il motivo per cui piace a tante grandi squadre. Sull'1-0 per l'Atalanta si costruisce un'occasione colossale che fallisce per eccesso di autostima.
Dal 35' st Pasalic sv.
Zappacosta 6,5 - Sempre una saetta, anche sulla fascia sinistra dove fino al 55' si trova meno a suo agio.
De Ketelaere 6 - Si accende a intermittenza come suo solito, ma quando trova lo spunto giusto diventa complicato da limitare per gli avversari.
Dal 1' st Zalewski 6 - Subito attivo, subito pericoloso con le sue iniziative e il suo passo accelerato. Non dura moltissimo però.
Raspadori 6,5 - Solo teoricamente fa l'attaccante, perché in realtà spazia a tutto campo, anche fino alla sua area quando deve controllare Mancini. Una gara più difensiva che offensiva, che chiude con la lingua fuori.
Krstovic 6,5 - Una delle prime palle toccate diventa il gol dell'1-0, straordinario diagonale, ottavo gol del 2026. Con Palladino ha cancellato l'etichetta di non-goleador che si era visto appiccicare a Lecce.
Allenatore Palladino 6 - Già con il pensiero rivolto alla semifinale di Coppa Italia, riesce a gestire comunque bene le forse a disposizione.