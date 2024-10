Roberto Mancini, arriva il Tapiro di Striscia: "Io di nuovo ct dell'Italia? Non si sa mai"

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Roberto Mancini, che ha concluso l'esperienza in Arabia Saudita (era commissario tecnico della nazionale) dopo appena quattordici mesi. "Sono dispiaciuto - le parole dell'ex ct ai microfoni della storica trasmissione Mediaset -. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro. A volte però i risultati non vengono e c’era del malcontento da ambo le parti".