Rischio attentato alla Casa Bianca: c'erano anche Gerry Cardinale e Ibrahimovic

16 Giu 2026 - 15:55
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L'Fbi ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste dell'Ultimate Fighting Championship durante i festeggiamenti per gli 80 anni di Donald Trump, presidente degli Usa. Cinque le persone arrestate e 23 quelle identificate: il piano prevedeva l'uso di droni per colpire gli edifici adiacenti così da far scattare l'evacuazione e convogliare la folla nei dintorni di una squadra di cecchini precedentemente posizionata. La seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca. All'evento, come noto, erano presenti anche Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

Ibra e Cardinale alla Casa Bianca: show tra UFC e il compleanno di Trump

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