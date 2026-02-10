Buffon incorona Pio Esposito: "Andrà oltre ogni previsione e ci porterà ai Mondiali"

Ospite di Dazn, Gianluigi Buffon ha predetto un futuro radioso per Francesco Pio Esposito, convinto che il giovane attaccante dell'Inter "arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate" grazie a una "umiltà" e una "voglia di apprendere" riscontrate in pochi altri professionisti. Dopo averlo osservato da vicino nel gruppo azzurro, l'ex portiere lo ha descritto come un "ragazzo eccezionale" capace di sorprendere chiunque, spingendosi a definirlo come il pilastro fondamentale per il futuro della Nazionale: alla domanda se sarà lui a trascinare la squadra ai prossimi Mondiali, Buffon ha infatti risposto che "è l'unica certezza che abbiamo".