La sosta per le nazionali riporta in dote gli ex-infortunati: chi torna a disposizione

Accomunati dalla ricerca di nuovi stimoli e, soprattutto, di gol sono invece Artem Dovbyk e M'bala Nzola. L'ucraino tornerà a battersi per scavalcare Piccoli nelle gerarchie bolognesi, mentre l'ex Spezia e Fiorentina vuole ritagliarsi il suo spazio al Cagliari, in un reparto in cui sta facendo bene il giovane Mendy insidiato, oltre da Nzola, anche da Kevin Carlos.