Riccardo Silva e Alcione Milano per programma 'Sport & Studio'

Alcione Milano e Riccardo Silva comunicano l'avvio del programma "Sport & Studio", che permetterà ai giovani atleti dell'Alcione Milano di essere sostenuti nel loro percorso scolastico da tutors, coniugando l'attività sportiva con lo studio. L'iniziativa sarà finanziata e supportata da Riccardo Silva attraverso una donazione. Per garantire il successo formativo dei propri atleti-studenti, Alcione Milano metterà a loro disposizione dei tutors che nei pomeriggi di allenamento li supporteranno per il ripasso delle lezioni apprese la mattina a scuola e per i compiti a casa, nonché per il recupero di eventuali parti del programma. Ai giovani calciatori saranno assicurate tutte le forme di supporto didattico, con l'obiettivo di coniugare la carriera scolastica dello studente con quella sportiva dell'atleta. Se la scuola è prima di tutto conoscenza, cultura e apprendimento, Alcione Milano vuole essere il teatro di una crescita globale, promuovendo una cultura dello sport che non rallenti l'efficace adempimento degli obblighi scolastici. L'obiettivo di questo progetto è quello di: Promuovere il valore dello studio come elemento complementare e fondamentale nella vita di ogni giovane atleta; offrire un supporto concreto alle famiglie, spesso alle prese con le sfide della gestione scolastica dei propri figli; contribuire alla formazione di persone complete, preparate non solo per affrontare il mondo dello sport, ma anche per essere protagoniste attive e consapevoli della società di domani.