RETEGUI: "GASPERINI È UNO DEI MIGLIORI TECNICI AL MONDO"

"Sono contentissimo per questo momento ma devo ringraziare la squadra, stiamo giocando un gran calcio e creiamo tantissime occasioni davanti alla porta, per me e per gli altri. Continuiamo così". Lo dice, 'a caldo' dai microfoni di Dazn, il bomber dell'Atalanta Mateo Retegui. Poi una battuta sull'espulsione di Gasperini. "Noi lo vogliamo sempre vicino al campo, è uno dei migliori al mondo - dice Retegui - e lo ha dimostrato con la vittoria dell'Europa League".