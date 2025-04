Renzi: "Abodi si tolga da testa presunzione di fare ct"

"Il Ministro dello Sport si occupi degli impianti sportivi da costruire e dei soldi da trovare per il mondo delle associazioni e delle federazioni. E si tolga dalla testa la presunzione di fare anche il ct". Così in una nota il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva. "Non tocca a lui decidere chi convocare e chi no: questa caccia alle streghe verso Tonali e Fagioli solo per visibilità di qualche politicante è insopportabile. Chi ha sbagliato, ha pagato. Non è pensabile che per i giustizialisti del pallone si arrivi all'ergastolo della maglia azzurra. Ora basta farsi pubblicità così, caro Abodi. Le convocazioni le fa Spalletti, tu pensa a trovare soldi per il mondo dello sport. E metti da parte il tuo giustizialismo da quattro soldi", conclude Renzi.