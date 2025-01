Rensch: "Ci ho messo un secondo a scegliere la Roma. Ranieri decisivo, mi aiuterà"

"La Roma e la Serie A sono da sempre un sogno per me e la mia famiglia, la prima volta che la Roma mi ha chiamato ho pensato subito che sarei voluto venire qui, non c'è stato nemmeno bisogno di discuterne. Questo è un grandissimo club e percepisco energia positiva, mi piace tutto, anche i colori sono molto belli così come la città. Ci ho messo un secondo a decidere di trasferirmi". Sono le prime parole di Devyne Rensch, nuovo acquisto del mercato giallorosso, ai canali ufficiali del club. "La Roma è un club importante con grande storia - prosegue Resnch -, ho visto tutte le partite per cui conosco benissimo l'energia che si respira allo stadio. Sarà davvero un piacere sentire questa energia e non vedo l'ora di incontrare i tifosi. Voglio ottenere buoni risultati e fare la storia". Ranieri "penso possa aiutarmi molto. Lui ha tutto per aiutarmi, questo è un altro dei motivi per cui ho scelto di venire qui. So che con Ranieri avrò la possibilità di imparare molto". Sono un terzino molto rapido, ho buoni dote tecniche e posso giocare su entrambe le fasce. Mi piace attaccare, segnare e servire assist. Spero di contribuire con qualche gol e molti assist".