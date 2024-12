Remuzzi: "Eriksen avrebbe potuto proseguire carriera in Italia"

"Difficile esprimersi su Edoardo Bove, sappiamo ancora poco. Se si trattasse di un difetto tubulare, si può correggere. Se fosse un difetto genetico, ci sarebbe da affrontare la questione del defibrillatore sottocutaneo. In Inghilterra si può giocare, noi abbiamo delle regole troppo restrittive. Eriksen? A mio avviso avrebbe potuto proseguire la sua carriera anche in Italia. Dobbiamo farci guidare dal buon senso". Così Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, ospite di 'Palla al Centro' su Rai Radio 1 Sport, sull'ipotesi di impianto del defibrillatore sottocutaneo per il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove.