Pallone d'Oro: Conte e Maresca tra candidati a miglior allenatore, fuori Inzaghi

Ci sono anche Antonio Conte ed Enzo Maresca tra i candidati al premio Johan Cruyff come miglior allenatore del 2025, istituito da France Football. Il tecnico salentino ha guidato il Napoli alla vittoria del suo quarto scudetto, mentre quello salernitano ha trascinato il Chelsea alle vittorie in Conference League e soprattutto al Mondiale per Club. Tra gli altri candidati anche il grande favorito lo spagnolo Luis Enrique del Psg, vincitore della Champions, il tedesco Hansi Flick campione di Spagna con il Barcellona e l'olandese Arne Slot vincitore della Premier League con il Liverpool. Spicca l'assenza di Simone Inzaghi, ora passato all'Al-Hilal, che ha portato l'Inter fino alla finale di Champions League e al secondo posto in campionato.