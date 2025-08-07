Pallone d'Oro: Donnarumma e Sommer nella lista come Miglior Portiere

© Getty Images
Gianluigi Donnarumma è nella lista dei candidati per il premio come Miglior Portiere della scorsa stagione, riconoscimento istituito all'interno della premiazione del Pallone d'Oro 2025. Insieme a lui il portiere dell'Inter Sommer. Altri concorrenti al "2025 Yachine Trophy" sono il brasiliano Alisson Becker del Liverpool, il marocchino Yassine Bounou dell'Al-Hilal, il francese Lucas Chevalier del Lille, il veterano belga Thibaut Courtois del Real Madrid, l'argentino Emiliano Martinez dell'Aston Villa, lo sloveno Jan Oblak dell'Atletico Madrid, lo spagnolo dell'Arsenal David Raya, il belga del Nottingham Forest Matz Sels.
Commenti (0)