Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Pallone d'Oro: Donnarumma e Sommer nella lista come Miglior Portiere

07 Ago 2025 - 13:32
© Getty Images

© Getty Images

Gianluigi Donnarumma è nella lista dei candidati per il premio come Miglior Portiere della scorsa stagione, riconoscimento istituito all'interno della premiazione del Pallone d'Oro 2025. Insieme a lui il portiere dell'Inter Sommer. Altri concorrenti al "2025 Yachine Trophy" sono il brasiliano Alisson Becker del Liverpool, il marocchino Yassine Bounou dell'Al-Hilal, il francese Lucas Chevalier del Lille, il veterano belga Thibaut Courtois del Real Madrid, l'argentino Emiliano Martinez dell'Aston Villa, lo sloveno Jan Oblak dell'Atletico Madrid, lo spagnolo dell'Arsenal David Raya, il belga del Nottingham Forest Matz Sels.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:17
In caso di retrocessione

In caso di retrocessione

01:28
Un cholito per Baroni

Un cholito per Baroni

01:18
Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

01:32
La rinascita di Locatelli

La rinascita di Locatelli

01:35
Napoli ancora ingolfato

Napoli ancora ingolfato

01:26
Loftus-3 la rivincita

Loftus-3 la rivincita

01:45
Napoli e le tre rivali

Napoli e le tre rivali

01:31
Superbomber Bonny

Superbomber Bonny

01:25
MCH ALLENAMENTO NAPOLI 6/8 POMERIGGIO MCH

Napoli, partitella in allenamento

01:03
MCH ALLENAMENTO JUVE IN GERMANIA A CASA ADIDAS MCH

La Juve di Tudor continua la preparazione in Germania"

05:30
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA 6/8 CON SOHM MCH

La Fiorentina si allena in Inghilterra: c'è anche Sohm

00:58
MCH ALLENAMENTO NAPOLI 6/8 MCH EDL

Napoli, Conte non concede pause: allenamenti senza sosta

01:37
Daniele De Rossi stilista

Daniele De Rossi stilista

01:31
Arbitri, non solo fischi

Arbitri, non solo fischi

01:46
È febbre abbonamenti

È febbre abbonamenti

01:17
In caso di retrocessione

In caso di retrocessione

I più visti di Calcio

Lookman è sparito

Lookman è sparito

DICH MODRIC MILAN su Allegri DICH

Modric: "La finale di Champions? Non lo dirò ad Allegri..."

DICH PERCASSI

Percassi: "Promesso a Lookman la cessione, ma all'estero"

Regina Baresi su Instagram: "Devo operarmi al cuore"

Con Modric e Jashari

Con Modric e Jashari

HL NAPOLI-CASERTANA 4/8 MCH

Napoli-Casertana 1-1: guarda gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:50
Muriel-show: tripletta in sedici minuti con l'Orlando City
15:27
Napoli, addio al magazziniere dei 4 scudetti: "Seguirò la squadra da tifoso"
15:09
Ostigard non dimentica: "Scudetto con il Napoli emozione indescrivibile"
14:06
Pallone d'Oro: Conte e Maresca tra candidati a miglior allenatore, fuori Inzaghi
14:03
Figc, Club Italia pensa al futuro: nasce il progetto U14 itinerante