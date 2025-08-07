Figc, Club Italia pensa al futuro: nasce il progetto U14 itinerante

Questa progettualità itinerante nasce con l'intento di anticipare di un anno e mezzo l'osservazione e la preparazione dei ragazzi, monitorandone un numero molto più ampio e ampliandone le conoscenze tramite un modello di allenamento condiviso. Attraverso i raduni, che si svolgeranno in 11 centri federali distribuiti con uniformità geografica in tutto il territorio nazionale, si creerà una rete che coinvolgerà sia i calciatori tesserati con club professionistici (Serie A, B e C) sia i più meritevoli tesserati con società dilettantistiche, grazie alla sinergia con il Settore Giovanile e Scolastico, che organizzerà per il settimo anno consecutivo l'Evolution Programme. Il tutto, in grande sinergia con tutti i protagonisti coinvolti, affinché tale attività rappresenti un naturale completamento, nell'ottica della ricerca del continuo miglioramento, di quella già svolta nei centri federali territoriali. A guidare il percorso tecnico sarà il coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili, Maurizio Viscidi, che ha delineato le linee guida di una metodologia da applicare in tutte le attività itineranti. Il progetto sarà coordinato e supervisionato da Luigi Milani, figura chiave che garantirà l'efficacia del piano formativo. Il Club Italia metterà a disposizione per ciascun raduno uno staff dedicato, con tecnici, preparatori, medici e fisioterapisti, oltre all'area scouting, che agirà capillarmente su tutto il territorio sotto la direzione di Alessandro Musicco, responsabile junior, per assicurare un monitoraggio approfondito e costante.