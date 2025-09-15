Real, Tchouameni: "Ancelotti uno dei migliori, Alonso chiede cose diverse"

Alla vigilia dell'esordio dei Blancos in Champions contro il Marsiglia, Tchouameni ha parlato da Valdebebas delle differenze tra Ancelotti e il nuovo arrivato Xabi Alonso: "Carlo è uno degli allenatori più grandi della storia, non è un caso se con lui abbiamo vinto tanto. Xabi Alonso ci chiede cose diverse da quelle che facevamo prima, noi dobbiamo seguirlo e continuare a vincere, è l'unico modo per crescere". Il centrocampista si è espresso anche sulle polemiche arbitrali che hanno caratterizzato le ultime uscite del Real Madrid: "Gli arbitri si impegnano al massimo ma possono commettere degli errori, esattamente come noi. Tutti abbiamo visto cosa è successo a San Sebastian, ma bisogna andare avanti".