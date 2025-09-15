300 presenze con la Dea, Pasalic: "Orgoglioso di rappresentare l'Atalanta"

"Per me è sempre un grande onore e mi rende veramente molto felice ed orgoglioso rappresentare l'Atalanta, la città di Bergamo e tutti i tifosi. Farlo per 300 volte sul campo è qualcosa di veramente speciale. Grazie a tutti e sempre forza Atalanta! Andiamo avanti...". Lo scrive sui social Mario Pasalic, premiato ieri con una maglia speciale per il traguardo raggiunto lo scorso 30 agosto a Parma. Il trentenne croato è il decimo atalantino di sempre per partite disputate, al quarto posto invece nella classifica dei gol segnati con 60 reti.