Umtiti annuncia il ritiro dal calcio a 31 anni: "Mai stato amato come a Lecce"

Samuel Umtiti lascia il calcio giocato ad appena 31 anni e sono dolcissime le parole che l'ormai ex difensore rivolge al Lecce nel suo messaggio di addio al calcio giocato: "A Lecce ho riscoperto sensazioni inesplicabili, quasi dimenticate, la semplice gioia di giocare al calcio e ho sentito un amore che non avevo mai conosciuto".
Il francese, svincolato dopo la fine del contratto con il Lille, ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina Instagram nel quale ha voluto ringraziare tutti i suoi ex club, compreso il Lecce dove ha giocato nella stagione 2022/2023: “Dopo una carriera intensa, con alti e bassi, è giunto il momento di dire addio. Ho dato tutto me stesso con passione e non mi pento di nulla. Voglio ringraziare tutti i club, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho lavorato e i tifosi. Grazie per tutto il vostro supporto".
