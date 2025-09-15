Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Umtiti annuncia il ritiro dal calcio a 31 anni: "Mai stato amato come a Lecce"

15 Set 2025 - 22:16

Samuel Umtiti lascia il calcio giocato ad appena 31 anni e sono dolcissime le parole che l'ormai ex difensore rivolge al Lecce nel suo messaggio di addio al calcio giocato: "A Lecce ho riscoperto sensazioni inesplicabili, quasi dimenticate, la semplice gioia di giocare al calcio e ho sentito un amore che non avevo mai conosciuto".

Il francese, svincolato dopo la fine del contratto con il Lille, ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina Instagram nel quale ha voluto ringraziare tutti i suoi ex club, compreso il Lecce dove ha giocato nella stagione 2022/2023: “Dopo una carriera intensa, con alti e bassi, è giunto il momento di dire addio. Ho dato tutto me stesso con passione e non mi pento di nulla. Voglio ringraziare tutti i club, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho lavorato e i tifosi. Grazie per tutto il vostro supporto".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:05
DICH TUDOR SU JUVENTUS-INTER PER SITO 15/9 DICH

Tudor senza limiti: “Vittoria con l'Inter? Possiamo fare ancora meglio”

01:31
SRV RULLO ADDIO FRANCO LIGAS

Addio a Franco Ligas, esempio di passione e ironia

02:45
SRV RULLO MILAN ALLEGRI ALTRO CHE CALMA: VIA LA GIACCA (MUSICATO) 15/9

Allegri altro che "calma": il lancio della giacca ormai è cult

02:03
SRV RULLO INTER UNA CHAMPIONS DI PROBLEMI (MUSICATO) 15/09 SRV

Inter, problemi Champions: da Lautaro a Sommer, è l'ora delle scelte

02:17
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA BORUSSIA DORMTUND 15/9 SRV

Martedì Juventus-Borussia: scelte e parole di Tudor

02:18
SRV RULLO JUVENTUS, YILDIZ SOGNANDO DEL PIERO (MUSICATO) 15/09

C'è il Borussia, Yildiz sogna una notte alla Del Piero

01:46
SRV RULLO NAPOLI, CONTE MISSIONE CHAMPIONS (MUSICATO) 15/9 OK DEFINITIVO

Conte vuole cancellare la "macchia" Champions

01:28
SRV RULLO LAZIO-ROMA TENSIONE DERBY 15/9 SRV

Derby di Roma, è già primo bivio: pericolo o trampolino

02:00
SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

01:55
SRV MILAN MODRIC INFINITO 15/9 SRV

Milan, tutti a scuola dal "vecchio" saggio Modric"

00:22
Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

00:38
DICH LOCATELLI SU OBIETTIVI JUVE PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e il cammino in Europa: "Non siamo i più forti, ma…"

00:30
DICH LOCATELLI SU TUDOR PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e la rivoluzione di Tudor: “Ecco come ci ha cambiati”

00:23
DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

00:49
DICH TUDOR SU YILDIZ COME DEL PIERO PER SITO 15/9 DICH

Yildiz nuovo Del Piero? Tudor frena: “Sta facendo bene, ma deve lavorare”

01:05
DICH TUDOR SU JUVENTUS-INTER PER SITO 15/9 DICH

Tudor senza limiti: “Vittoria con l'Inter? Possiamo fare ancora meglio”

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock"

Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

La battaglia di Igor Protti: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:17
Como, Fabregas: "Dobbiamo gestirci e migliorare"
23:16
Real Madrid, Bellingham e Camavinga di nuovo tra i convocati
23:06
Genoa, Vieira: "Un pari meritato, abbiamo personalità"
22:44
300 presenze con la Dea, Pasalic: "Orgoglioso di rappresentare l'Atalanta"
22:16
Umtiti annuncia il ritiro dal calcio a 31 anni: "Mai stato amato come a Lecce"