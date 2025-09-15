Umtiti annuncia il ritiro dal calcio a 31 anni: "Mai stato amato come a Lecce"

Il francese, svincolato dopo la fine del contratto con il Lille, ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina Instagram nel quale ha voluto ringraziare tutti i suoi ex club, compreso il Lecce dove ha giocato nella stagione 2022/2023: “Dopo una carriera intensa, con alti e bassi, è giunto il momento di dire addio. Ho dato tutto me stesso con passione e non mi pento di nulla. Voglio ringraziare tutti i club, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho lavorato e i tifosi. Grazie per tutto il vostro supporto".