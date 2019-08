Zinedine Zidane ha reso noto i convocati per la gara di stasera contro la Roma. Nell'elenco non compaiono James Rodriguez e Mariano Diaz, chiaro segnale del fatto che i due calciatori non rientrano nei suoi piani. C'è, invece, Gareth Bale. Questa la lista:

Portieri Keylor Navas, Courtois e Toni Fuidias.

Defensori: Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Marcelo e Odriozola.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

Attaccanti: Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic e Vinicius Jr.