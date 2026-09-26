Real Madrid, ipertensione al ginocchio per Mbappé: a rischio per la Roma?

E' già finita la Nations League di Kylian Mbappé. In seguito agli esami successivi all'infortunio rimediato con la Francia nel match contro la Turchia, il Real Madrid ha comunicato che l'attaccante transalpino ha rimediato una "ipertensione del ginocchio sinistro", che lo terrà lontano dai campi di calcio per almeno dieci giorni. Il suo rientro, insomma, non avverrà prima del 10 ottobre contro il Villarreal nell'ottava giornata della Liga.