Real Madrid, ipertensione al ginocchio per Mbappé: a rischio per la Roma?

Mbappé segna e si fa male: crolla a terra per un fastidio al ginocchio. "Lesione tendinea"
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E' già finita la Nations League di Kylian Mbappé. In seguito agli esami successivi all'infortunio rimediato con la Francia nel match contro la Turchia, il Real Madrid ha comunicato che l'attaccante transalpino ha rimediato una "ipertensione del ginocchio sinistro", che lo terrà lontano dai campi di calcio per almeno dieci giorni. Il suo rientro, insomma, non avverrà prima del 10 ottobre contro il Villarreal nell'ottava giornata della Liga.
Tutto questo salvo complicazioni, che potrebbero mettere a rischio anche la presenza di Mbappé in Champions League, con i Blancos impegnati il 14 ottobre all'Olimpico contro la Roma. L'ex Psg, invece, dovrebbe essere pienamente a disposizione per il primo Clásico contro il Barcellona, che si giocherà il 25 ottobre alle 21.00 al Camp Nou.
Mbappé, già rientrato a Madrid, ha comunque provato a tranquillizzare tutti, postando una foto sorridente in compagnia dei compagni di club Camavinga e Guler.
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