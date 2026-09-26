Il Brasile mette al bando le scommesse online: polemica dei club

Lo stop alle scommesse online e ai siti dei giochi sul cellulare è una delle carte che Lula si sta giocando per vincere le elezioni presidenziali di domenica prossima. Il presidente brasiliano l'aveva annunciato la settimana scorsa e ora lo ha confermato presentando un decreto che vieta le 'bets'. La misura andrà adesso in parlamento e questo avrà 120 giorni per approvarla e convertirla in legge. Ma già dal 6 ottobre le app e i siti saranno cancellati.