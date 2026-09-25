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Nations League, buona la prima per Zidane: blitz della Francia in Turchia, Mbappé segna e si infortuna

  

25 Set 2026 - 23:01
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Inizia con una vittoria in Turchia l’avventura di Zinedine Zidane sulla panchina della Francia. Decisivo, neanche a dirlo, un gol di Kylian Mbappé su assist di Olise al 54’ dopo un primo tempo dove è stata la truppa di Montella a rendersi più pericolosa, soprattutto con Kadioglu. Pochi minuti dopo la rete, proprio il numero 10 del Real Madrid è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un infortunio al ginocchio.

LA PARTITA

Inizia con un po’ di difficoltà la squadra di Zidane, che nel primo tempo fatica a rendersi pericolosa con costanza dalle parti di Cakir. Le migliori occasioni arrivano prima sulla testa, e poi sul mancino, di Adrien Rabiot, ma il centrocampista del Milan non centra la porta. Al 28’ è però la Turchia a sfiorare il vantaggio con Kadioglu, ma sul suo colpo di testa Maignan si fa trovare pronto. Nella ripresa bastano però nove minuti alla Francia per trovare il gol del vantaggio: Olise con un filtrante mancino serve Mbappé, che tutto solo col destro fa 1-0. Appena cinque minuti dopo il capitano della nazionale francese è però costretto al cambio per un problema al ginocchio, accusato proprio al momento della rete.
La Francia controlla nel finale, con la Turchia che rimane anche in dieci uomini a causa di un’espulsione di Cakir.

LE ALTRE PARTITE

Nel gruppo 2 della League B vincono Irlanda del Nord e Ucraina, entrambe 1-0 in trasferta, rispettivamente contro Georgia e Ungheria: decidono le reti di Charles e Sikan. Sempre nella League B, ma nel girone 4, la Svezia batte la Romania 2-1 grazie ai gol di Isak e Gyokeres; per la squadra di Hagi a segno Dennis Man. Termina invece 0-0 tra Polonia e Bosnia. Nel Gruppo 2 della League C l’Armenia batte la Lettonia: decisivi Harutyunyan e Gharibyan. Vince 2-1 il Montenegro, trascinato dagli “italiani” Krstovic e Osmajic; per i ciprioti a segno Edwards.

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