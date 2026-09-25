Nations League, buona la prima per Zidane: blitz della Francia in Turchia, Mbappé segna e si infortuna

Nel gruppo 2 della League B vincono Irlanda del Nord e Ucraina, entrambe 1-0 in trasferta, rispettivamente contro Georgia e Ungheria: decidono le reti di Charles e Sikan. Sempre nella League B, ma nel girone 4, la Svezia batte la Romania 2-1 grazie ai gol di Isak e Gyokeres; per la squadra di Hagi a segno Dennis Man. Termina invece 0-0 tra Polonia e Bosnia. Nel Gruppo 2 della League C l’Armenia batte la Lettonia: decisivi Harutyunyan e Gharibyan. Vince 2-1 il Montenegro, trascinato dagli “italiani” Krstovic e Osmajic; per i ciprioti a segno Edwards.