Real Madrid il brand più ricco, vale 1,5 miliardi. Juve prima tra le italiane

Il Real Madrid si conferma il marchio calcistico più ricco al mondo. Il club spagnolo ha visto in un anno il suo valore crescere del 19% e raggiungere gli 1,5 miliardi di euro. Al secondo posto sale il Manchester City, il cui valore è anch'esso cresciuto del 19% a poco più di 1,3 miliardi, che ha superato il Barcellona, cresciuto solo 5% a poco meno di 1,3 miliardi e che perde la piazza d'onore per la prima volta dal 2015. La Juventus, invece, si conferma ancora una volta il marchio calcistico più prezioso d’Italia, secondo un nuovo report della società di consulenza globale per la valutazione dei marchi, Brand Finance. Il club bianconero ha un valore stimato di 705 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto alla misurazione precedente.