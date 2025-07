Raul Jimenez, gol e Gold Cup per Diogo Jota: "Un amico"

Il Messico ha trionfato per 2-1 nella Gold Cup contro gli Stati Uniti, decisivo è stato il gol del pareggio di Raul Jimenez. L'attaccante messicano ha omaggiato il ricordo l'ex compagno Diogo Jota replicando la sua esultanza e dedicandogli la vittoria: "Un amico, un grande compagno che ho avuto al Wolverhampton per un paio d’anni. Questo gol e questa vittoria sono anche per lui. Sono sicuro che da lassù sarà orgoglioso di ciò che abbiamo fatto oggi". Nel corso delle stagioni trascorse insieme ai Wolves il portoghese servì ben 17 passaggi vincenti soltanto a Jimenez: un' intesa e un legame speciale dentro e fuori dal campo che il bomber ha voluto ricordare in questo momento triste.