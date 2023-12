Ratcliffe entra nel Manchester United e fa la storia: versati 1,5 miliardi

INGHILTERRA

Il già proprietario del Nizza avrà mano libera sul fronte delle operazioni sportive dei Red Devils

© Getty Images Dopo mesi di indiscrezioni, adesso è anche ufficiale: Jim Ratcliffe è un nuovo azionista del Manchester United. Il proprietario della nota multinazionale Ineos (oltre che patron del Nizza di Farioli in Ligue 1) ha rilevato il 25% delle quote dei Red Devils, aggiungendosi così alla famiglia Glazers, al comando dal lontano 2005. Il 71enne ha versato la cifra record di 1,44 miliardi di euro, la cifra più alta mai versata per acquisire una quota minoritaria di un club.

Ratcliffe, che garantirà anche 300 milioni di dollari per investimenti sulle infrastrutture, ha grandi ambizioni: "Riporteremo il club ai vertici del calcio inglese, europeo e mondiale - ha assicurato -. In base all'accordo avrò in mano la gestione delle totali operazioni calcistiche. Ci attende del duro lavoro, fino a ora non è stato sfruttato a pieno il grande potenziale commerciale garantito da questo storico club".

Mano libera anche su mercato e scelte tecniche per il noto imprenditore, da 13 mesi all'inseguimento di una quota all'interno del Manchester United: per avere la meglio ha battuto la concorrenza dell'uomo d'affari del Qatar Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani. In base all'accordo Ratcliffe avrà anche un maggiore potere di voto nel Consiglio d'Amministrazione, lì dove siederanno due suoi uomini di fiducia ossia Jean Claude Blanc e Sir Dave Brailsford. Inizia quindi una nuova era per i Red Devils, con rivoluzione annessa.