Inghilterra, Premier League: Lemina e Doherty piegano il Chelsea, 2-1 Wolves

INGHILTERRA

I Blues perdono il posticipo col colpo di testa dell’ex Juve al 51’ e la rete nel recupero dell'irlandese, non basta il primo gol di Nkunku

© Getty Images Il posticipo della diciottesima giornata di Premier League vede il Wolverhampton trionfare 2-1 contro il Chelsea grazie alla rete di testa al 51’ dell’ex Juve Lemina (al terzo centro stagionale) sugli sviluppi di un corner e il sigillo di Doherty al 93'. Inutile il primo gol in maglia Blues di Nkunku al 96'. Pochettino (al terzo ko nelle ultime quattro in campionato) viene così agganciato in classifica a ventidue punti proprio da O’Neil.

LA PARTITA

Pochettino sceglie il tridente Palmer-Jackson-Sterling a sostegno di Broja, mentre i padroni di casa si affidano a Hwang e Sarabia per supportare Matheus Cunha. Il Chelsea prende le redini dell'incontro in avvio ma stenta a creare concrete occasioni da rete fino alla mezz'ora, quando Sterling prima calcia alto di poco una punizione dal limite e poco dopo si fa neutralizzare una conclusione indirizzata sul secondo palo da José Sà. Non passa molto e Gallagher tenta la fortuna con un destro dalla distanza, ma il portiere dei padroni di casa è ancora attento. In avvio di ripresa però sono i lupi a passare in vantaggio con la rete dell’ex Juventus Mario Lemina, che al 51’ riceve un corner perfetto di Sarabia e mette di testa alle spalle di Petrovic. Il centrocampista cerca la doppietta pochi minuti dopo con una conclusione da posizione defilata, ma questa volta non supera il portiere ospite. Pochettino inserisce Nkunku e Mudryk all'ora di gioco ma è Cunha a sfiorare il raddoppio al 75’ con un destro che termina sull'esterno della rete. Negli ultimi dieci minuti di gioco c'è tempo anche per la mossa Madueke, che nonostante un ottimo impatto sul match non riesce a produrre gli effetti sperati. Negli undici minuti di recupero si accende però la partita, con il raddoppio del subentrato Doherty al 93’, che approfitta di un clamoroso errore di Badiashile su un cross dalla sinistra, seguito dalla prima rete in Premier League di Nkunku, che tre giri di lancette dopo viene lasciato tutto solo a centro area sull'assist di Sterling. Finisce 2-1 l'incontro, con questi tre punti che valgono ai Wolves anche l'aggancio in classifica al Chelsea a quota 22 punti.