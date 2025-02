Raspadori elogia Conte: "Ci insegna e trasmette tanto"

In gol contro la Lazio, Giacomo Raspadori punta a partire da titolare anche nella trasferta contro il Como: "E' una squadra forte, preparata e ben allenata. Cercheranno di fare la loro partita, non ci aspetteranno bassi perché questo è il loro punto di forza. Al tempo stesso però concederanno qualcosa e avremo il nostro spazio da sfruttare" ha dichiarato a Radio CRC. Poi una parola su Antonio Conte: "Mi sento fortunato ad aver avuto allenatori di alto livello nel mio cammino, da De Zerbi a Conte fino a Mancini, Dionisi e Spalletti. Conte come gli altri trasmette molto e insegna calcio".