Mondiali 2026, Kluivert: "Turchia piena di talenti, complimenti a Montella"

"Bisogna fare i complimenti alla Nazionale turca. Ha meritato pienamente la qualificazione alla Coppa del Mondo. Vincenzo Montella ha svolto un lavoro molto importante e gli auguro di continuare ad avere successo anche in futuro". Lo dice Patrick Kluivert, leggenda del calcio europeo e protagonista di una straordinaria carriera con le maglie di Ajax, Milan e Barcellona, , in un'intervista esclusiva a TRT Spor. I talenti turchi rappresentano il punto di forza della Nazionale. Secondo Kluivert, la presenza di numerosi calciatori turchi nei principali campionati europei costituisce uno dei maggiori punti di forza della squadra. "Ci sono giocatori che militano in grandi club all'estero: Arda Güler, Kenan Yildiz, Hakan Çalhanoglu e naturalmente anche i calciatori del Galatasaray. Sono elementi molto importanti per la Nazionale turca. Portano esperienza alla squadra. Arda è ancora molto giovane, ma gioca nel Real Madrid e ogni giorno acquisisce esperienza accanto a grandi campioni. È importante che riesca a trasferire in Nazionale ciò che sta imparando a Madrid. Lo stesso vale per gli altri giocatori della selezione turca. Sono elementi chiave, anzi, sono già i giocatori chiave della Nazionale. Auguro loro il meglio e credo che l'atmosfera che accompagnerà la Turchia sarà straordinaria", ha aggiunto.