IL BILANCIO

Ranking Uefa: Italia ottava, ma il secondo posto è lontano

Settimana piuttosto neutra con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Ma per il quinto posto Champions serve uno scatto in avanti importante

05 Nov 2026 - 23:24
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© Getty Images

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Dopo le 2 vittorie e le 2 sconfitte del quarto turno di Champions League, il giovedì europeo non ha dato grande gioie all'Italia. La Juve ha vinto in Olanda, ma il Milan è crollato in casa contro il Ferencvaros e l'Atalanta è stata fermata sul pari dal Kairat. Nel Ranking Uefa l'Italia è ottava. La distanza dalla seconda posizione che, al pari della prima, porterebbe cinque squadre nella Champions League 2027/2028, resta ampia. 

Davanti a tutti resta l'Inghilterra, con 9.166 punti. Alle sue spalle c'è il Portogallo a quota 8.900, seguita dal Belgio (8.400) e dalla Germania (8.285). L'Italia è a 7.500 punti, piuttosto lontana dalle prime quattro.   

CLASSIFICA AGGIORNATA
Inghilterra 9.166 (9/9)
Portogallo 8.900 (5/5)

Belgio 8.400 (5/5)
Germania 8.285 (7/7)
Turchia 7.900 (4/5)
Spagna 7.875 (8/8)
Olanda 7.666 (6/6)
Italia 7.500 (7/7)
Norvegia 7.400 (4/5)
Francia 7.214 (7/7)
Grecia 7.200 (4/5)
Danimarca 6.500 (4/4)
Austria 6.200 (3/5)
Azerbaigian 5.625 (1/4)

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