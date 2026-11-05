Ranking Uefa: Italia ottava, ma il secondo posto è lontano

Dopo le 2 vittorie e le 2 sconfitte del quarto turno di Champions League, il giovedì europeo non ha dato grande gioie all'Italia. La Juve ha vinto in Olanda, ma il Milan è crollato in casa contro il Ferencvaros e l'Atalanta è stata fermata sul pari dal Kairat. Nel Ranking Uefa l'Italia è ottava. La distanza dalla seconda posizione che, al pari della prima, porterebbe cinque squadre nella Champions League 2027/2028, resta ampia.