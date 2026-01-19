Ranking Fifa: guida sempre la Spagna, l'Italia scivola 13° posto

La Coppa d'Africa CAF (AFCON) recentemente conclusa ha avuto un impatto significativo sull'edizione di gennaio 2026 del ranking mondiale maschile Fifa/Coca-Cola, con entrambe le finaliste, forse prevedibilmente, che hanno fatto progressi significativi. Nonostante la delusione in finale, i padroni di casa del Marocco (8°, in rialzo di 3 posizioni) possono consolarsi tornando tra le prime 10 per la prima volta dall'aprile 1998, raggiungendo la loro migliore posizione di sempre. Il Senegal, vincitore della Coppa d'Africa (12°, in rialzo di 7 posizioni), è stato premiato per aver riconquistato il titolo continentale raggiungendo vette senza precedenti. In cima Spagna (1/a), l'Argentina campione del mondo FIFA (2/a) e la Francia (3/a) continuano a dettare il ritmo. L'Italia è invece scivolata in 13/a posizione, preceduta proprio dal Senegal neo campione d'Africa. L'ascesa del Marocco è costata caro alla Croazia (11/a), in calo di 1 posizione), uscita dalla top 10, così come al Belgio (9/a, in calo di 1 posizione) e alla Germania (10/a, in calo di 1 posizione).