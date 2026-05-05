Aldair incontra i tifosi al "Collect It" di Roma

Dopo le due edizioni milanesi di grande successo, arriva anche a Roma Collect It, il più celebre card show italiano che, ancora una volta, ci ricorda che il collezionismo è più vivo che mai. Un evento imperdibile per ogni collezionista, che vedrà presenti carte di tutti i tipi e per tutti i gusti: dalle ambitissime carte sportive, alle iconiche card Pokémon, fino ai grandi classici come Magic: The Gathering e le serie più amate come Lorcana. L’appuntamento è fissato per il 23 maggio all'Hotel Mercure Roma West ma, per chi proprio non sa aspettare, il giorno prima, – a partire dalle 18.00 – si terrà un’esclusiva Trade Night presso Il Covo del Nerd, un momento informale durante il quale sarà possibile incontrare altri collezionisti, sbustare, scambiare e condividere insieme questa grande passione.



L'evento si svolgerà in una location di oltre 2.000 metri quadrati, e accoglierà più di 150 espositori, provenienti da tutta Italia ed Europa. Durante l’evento sono attesi circa 5.000 visitatori, a conferma dell’importante ruolo giocato dall’evento nel panorama collezionabili. A sostenere questa edizione sono i numerosi partner d’eccezione, primo tra tutti Il Covo del Nerd, Name Sponsor dell'evento. Ad esso si affiancano i Gold Sponsor come Vault X e CGC, – che rinnovano la loro preziosa partnership rispettivamente per il mondo degli accessori e della gradazione delle carte – e il nuovo partner GTS Distribution. Fondamentale anche il contributo di Sports Media House, Media Partner ufficiale della manifestazione.



Il cuore pulsante dell'evento sarà il main stage, affidato alla conduzione di Beatrice Lorenzi, che guiderà i talk e dialogherà con sponsor e ospiti speciali.



L’ospite d'onore di questa edizione sarà la leggenda del calcio Aldair, l'indimenticabile "Pluto". Lo storico difensore della Roma, nonché Campione del Mondo con il Brasile nel 1994, incontrerà i suoi fan per firmare autografi e condividere aneddoti sulla sua straordinaria carriera. Per l'occasione, verrà stampata una carta celebrativa dell'evento e una carta esclusiva dedicata al campione, quest'ultima ottenibile unicamente tramite l'acquisto del biglietto per il Meet&Greet.



A rendere ancora più speciale l’esperienza sarà la ricchissima Artist Alley, uno spazio dedicato all’incontro tra fan e alcuni tra i più apprezzati illustratori della scena internazionale, dove sarà possibile ottenere autografi e celebrare le proprie carte preferite. Tra i primi nomi confermati spiccano tre talentuosi artisti di Lorcana: Federico Maria Cugliari, Matteo Marzocco e Gianluca Barone. Ampio spazio anche al gioco competitivo: gli appassionati potranno infatti mettersi alla prova nel coinvolgente torneo 4Season “Spring League” – organizzato in collaborazione con Lore League – sfidandosi in partite ad alta intensità strategica e valorizzando al meglio i propri deck.