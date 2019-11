Rajae dai tifosi di Inter e Verona: "Fuori i razzisti dallo stadio"

Dopo il caso Balotelli e le diverse prese di posizione sul razzismo nelle curve italiane, l’inviata di "Striscia la Notizia" Rajae Bezzaz è andata davanti ai cancelli di San Siro prima della partita Inter-Verona per toccare da vicino la realtà del fenomeno e le reazioni dei supporter. Rajae ha chiesto ai tifosi di posare per un selfie con il cartello "Fuori i razzisti dallo stadio" e , nonostante la presenza delle telecamere di Striscia, non tutti hanno accolto positivamente l’iniziativa e la troupe del Tg satirico.