Ragazzo cade in bici e rimane a terra insanguinato: si ferma a prestargli soccorso solo Berardi

Il Messaggero, che ha divulgato la notizia, ha sottolineato l'indifferenza dei molti passanti raccontando di sguardi girati dall’altra parte, passi affrettati e persone che continuavano a camminare per la propria strada come se nulla fosse. Berardi, al contrario, che passava in bicicletta, non ci ha pensato un attimo e si è subito fermato. L'episodio è stato poi raccontato nei dettagli proprio da Elisa Coppedè: "Ero appena uscita dal lavoro e stavo andando in spiaggia - ha detto la donna -. Da lontano vedevo una bici a terra nella ciclabile e non riuscivo a capire se ci fosse anche qualcuno".