Ragazzo cade in bici e rimane a terra insanguinato: si ferma a prestargli soccorso solo Berardi

Forte dei Marmi, per una volta, non è soltanto il luogo preferito da direttori sportivi e agenti per gli incontri del calciomercato. Questa volta a fare notizia è Mimmo Berardi, autore di un bellissimo gesto. Il capitano del Sassuolo, unico tra molti passanti, ha infatti prestato soccorso a un ragazzo, caduto dalla bicicletta e rimasto a terra sanguinante sul viale a mare, all’altezza di via Cavour. A intervenire, oltre a Berardi, è stata Elisa Coppedè, contitolare di un bar della zona. Insieme hanno aiutato il giovane prima dell'arrivo dell'ambulanza e del trasporto in ospedale.
Il Messaggero, che ha divulgato la notizia, ha sottolineato l'indifferenza dei molti passanti raccontando di sguardi girati dall’altra parte, passi affrettati e persone che continuavano a camminare per la propria strada come se nulla fosse. Berardi, al contrario, che passava in bicicletta, non ci ha pensato un attimo e si è subito fermato. L'episodio è stato poi raccontato nei dettagli proprio da Elisa Coppedè: "Ero appena uscita dal lavoro e stavo andando in spiaggia - ha detto la donna -. Da lontano vedevo una bici a terra nella ciclabile e non riuscivo a capire se ci fosse anche qualcuno".
"Guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse. Ho pensato che fosse solo una bici abbandonata, come a volte capita". "Mimmo invece si è fermato subito e mi ha invitato con lo sguardo a dare una mano al ragazzo in terra. Abbiamo coperto il ragazzo con un ombrellone per proteggerlo. Poco dopo è intervenuta la Croce Verde, che ha prestato le prime cure sul posto e ha poi trasportato d’urgenza il giovane in ospedale".