IL BEL GESTO

Ragazzo cade in bici e rimane a terra insanguinato: si ferma a prestargli soccorso solo Berardi

Il giovane è stato trasportato in ospedale con una ferita alla testa

28 Giu 2026 - 22:16
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© Getty Images

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Forte dei Marmi, per una volta, non è soltanto il luogo preferito da direttori sportivi e agenti per gli incontri del calciomercato. Questa volta a fare notizia è Mimmo Berardi, autore di un bellissimo gesto. Il capitano del Sassuolo, unico tra molti passanti, ha infatti prestato soccorso a un ragazzo, caduto dalla bicicletta e rimasto a terra sanguinante sul viale a mare, all’altezza di via Cavour. A intervenire, oltre a Berardi, è stata Elisa Coppedè, contitolare di un bar della zona. Insieme hanno aiutato il giovane prima dell'arrivo dell'ambulanza e del trasporto in ospedale.

Il Messaggero, che ha divulgato la notizia, ha sottolineato l'indifferenza dei molti passanti raccontando di sguardi girati dall’altra parte, passi affrettati e persone che continuavano a camminare per la propria strada come se nulla fosse. Berardi, al contrario, che passava in bicicletta, non ci ha pensato un attimo e si è subito fermato. L'episodio è stato poi raccontato nei dettagli proprio da Elisa Coppedè: "Ero appena uscita dal lavoro e stavo andando in spiaggia - ha detto la donna -. Da lontano vedevo una bici a terra nella ciclabile e non riuscivo a capire se ci fosse anche qualcuno".

"Guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse. Ho pensato che fosse solo una bici abbandonata, come a volte capita". "Mimmo invece si è fermato subito e mi ha invitato con lo sguardo a dare una mano al ragazzo in terra. Abbiamo coperto il ragazzo con un ombrellone per proteggerlo. Poco dopo è intervenuta la Croce Verde, che ha prestato le prime cure sul posto e ha poi trasportato d’urgenza il giovane in ospedale".

domenico berardi

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