Quello su Taremi è rigore, a Theo cartellino rosso: sui social la rabbia dei tifosi

COS'È L'FVS

Il FVS (Football Video Support) è uno strumento introdotto dalla Fifa per consentire al direttore di gara (quando non è contemplata la presenza di altri arbitri come avviene per il Var), anche su richiesta delle due squadre, di rivedere una determinata situazione di gioco con l'ausilio del replay quando c'è la copertura televisiva (da una a quattro telecamere) e in determinati casi specifici. Lo strumento prevede che l'arbitro, assistito da un operatore video, si avvalga di un monitor a bordo campo. La decisione iniziale dell'arbitro non cambia, a meno che il filmato non mostri che sia stato commesso un "chiaro ed evidente errore" o si sia in presenza di un "grave episodio non visto". L'idea è che l'FVS potrà essere richiesto a discrezione dell'arbitro e anche dalle squadre, non più di due volte a partita. Come nel tennis, se la richiesta di revisione porta alla modifica della decisione arbitrale originaria alla squadra rimangono due chiamate. Nel caso in cui invece la revisione dell'arbitro al monitor non porti a un cambio di decisione verrà scalata una possibilità di challenge. L'utilizzo del Football Video Support, similarmente al protocollo Var, potrà essere utilizzato per episodi relativi alla segnatura o meno di una rete, per l'assegnazione o meno di un calcio di rigore, per un'espulsione diretta o eventuali scambi d'identità (non per il fuorigioco o il gol non gol per cui è già tutto automatico).