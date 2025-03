Emessi 45 mila biglietti per Italia-Germania, partita di giovedì sera a San Siro. A tre giorni dai quarti di finale d'andata della squadra di Spalletti in Nations League il pubblico milanese risponde presente. È il primo impegno nel 2025 per l'Italia di Spalletti, la sfida di ritorno contro la Germania è in programma a Dortmund domenica.