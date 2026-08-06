Quando Maurizio Sarri incontrò il suo idolo Francesco Guccini grazie a Marino Bartoletti

Avete un idolo di giovinezza? L'avete mai incontrato? Nel caso di Maurizio Sarri la risposta sarebbe un doppio si: il suo idolo da ragazzo era Francesco Guccini, che ha incontrato nel 2021 grazie allo storico giornalista Marino Bartoletti che organizzò una cena tra i due. Una serata passata con il tecnico attualmente all'Atalanta che tempestava di domande il Maestro, e con lui, l'idolo di giovinezza, che rispondeva domandando di Cristiano Ronaldo, di chi avrebbe vinto la Serie A. E poi visioni della vita, della politica, del mondo, delle proprie esistenze il tutto accompagnato dagli occhi sognanti dell'allenatore, temporaneamente tornato sedicenne grazie all'estasi e la gioia per quell'incontro. Bartoletti, a distanza di tempo, affermò che avrebbe potuto serenamente ricavare un libro da quella cena con Sarri e Guccini. Non esitiamo a dubitarne minimamente.